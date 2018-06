Jobim encontra Dilma para definir nomes para diretoria da Anac

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, vai se encontrar nesta quinta-feira, 6, com a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, para definir os nomes de dois novos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Jobim afirmou que pode definir ainda nesta quinta alguma indicação para os cargos e que está fazendo as últimas consultas para escolher os substitutos de Denise Abreu e Jorge Luiz Velozo, que renunciaram aos cargos depois de inúmeras pressões por conta da crise aérea e dos acidente da Gol e da TAM. Funcionário da Anac desmente Denise Abreu na CPI do Apagão Depois da escolha, o Palácio do Planalto terá que encaminhar os indicados ao Senado, onde serão sabatinados e terão os nomes aprovados pelos parlamentares. A economista e funcionária de carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Solange Vieira, recentemente convidada para a Assessoria Especial do Ministério da Defesa, é cotada para assumir uma diretoria, já que é considerada de confiança de Jobim. Um dos entraves para sua escolha, porém, é que ela foi chamada a implementar um plano para associar ações da Defesa à política de desenvolvimento do País. Após a escolha dos dois novos diretores, Jobim terá de pensar em novos nomes também para outras diretorias da Anac, já que são dadas como certas as saídas do diretor Leur Lomanto e do presidente, Milton Zuanazzi.