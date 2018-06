Jobim indica engenheiro do ITA para diretoria da Anac

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, encaminhou nesta quarta-feira, 3, ao Palácio do Planalto a quarta indicação para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil(Anac). Claudio Jorge Pinto Alves, engenheiro de infra-estrutura aeronáutica, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), foi indicado no lugar de Joseph Barat, que renunciou à diretoria na semana passada. Este é o quarto nome escolhido pelo ministro para recompor a diretoria da agência e a terceira indicação formal. Até o momento, a indicação da economista Solange Paiva não foi encaminhada formalmente, sendo que ela é cotada para assumir a presidência da agência no lugar de Milton Zuanazzi, que ainda não deixou a Anac. Antes de Cláudio Alves, Jobim encaminhou os nomes do brigadeiro Allemander de Jesus Pereira Filho(já aprovado pela Comissão de Infra-estrutura do Senado) e Marcelo Pacheco dos Guaranis. Depois do aval do presidente Lula, o Planalto envia mensagem ao Congresso submetendo o nome de Cláudio Alves à sabatina na Comissão de Infra-Estrutura do Senado e posterior aprovação no plenário do Senado.