Jobim já admite conexão em Congonhas

Depois de insistir que o governo não abrirá mão de proibir que o Aeroporto de Congonhas volte a ser ponto de distribuição de vôos (hub) e que os aviões só poderão seguir de lá para 11 destinos de até duas horas de distância cada, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, admitiu, ontem que poderá analisar a possibilidade de que uma companhia possa fazer, por exemplo, o trajeto Congonhas-Brasília-Manaus. Pela resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), em 60 dias essa possibilidade estará proibida, já que os vôos que saírem de Congonhas terão de chegar ao seu destino e retornar, obrigatoriamente, a Congonhas. ''''Não se atenderá a interesse das empresas no pressuposto do prejuízo da segurança. Isso é regra definitiva e elas terão de se adaptar'''', avisou Jobim. Ele garantiu que ''''não há hipótese'''' de o governo voltar atrás e liberar vôos com mais de duas horas de duração partindo de Congonhas. Desde a semana passada, as companhias aéreas estão se mobilizando e procurando as autoridades do setor para informar que, com as regras estabelecidas, ''''a malha aérea não fecha''''. Com isso, só restariam duas soluções: reduzir as linhas ou comprar mais aviões. As empresas já apresentaram suas queixas à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao assessor especial do Ministério da Defesa, Jorge Godinho, e participaram ontem de uma reunião com a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Jobim disse que receberá os presidentes das empresas na semana vem, para conversar sobre o assunto. A Anac informou às companhias que está fazendo um estudo da malha. A proposta da Anac levará em conta a capacidade dos aeroportos em relação à quantidade de balcões de check-in, pátios, pontes de embarque, salas de embarque, estacionamento e raios x.