Jobim libera R$ 600 mi para Galeão até 2011 O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse ontem que serão investidos R$ 600 milhões no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) até 2011. Ontem foi discutida a eventual abertura do Aeroporto Santos Dumont, no centro, para voos nacionais, já defendida por Jobim. A medida está em estudo na Anac, órgão subordinado à Defesa. O governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes são contra.