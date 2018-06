Jobim não aceita pedido das empresas em relação a Congonhas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou em sua exposição inicial na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, que o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, não vai mais ser um ponto de distribuição de vôos. Em sua exposição inicial nesta quarta-feira, 22, o ministro afirmou que não vai aceitar o pedidos das empresas aéreas, apresentado na semana passada, de que no caso de conexão no aeroporto, houvesse um intervalo de uma hora para que o passageiro continuasse a viagem. Jobim quer maior fiscalização na manutenção das aeronaves Jobim espera que com a redução para 33 movimentos por hora em Congonhas, haja uma diminuição de 4 milhões de passageiros por ano naquele terminal. Quando estava de 44 a 48 movimentos por hora o número de passageiros por ano chegou a 18 milhões, sendo que a capacidade de Congonhas é de 12 milhões. O ministro da Defesa defendeu o uso de aviões menores para vôos domésticos e o fortalecimento da aviação regional e voltou a criticar o que chama de espaço vital nas aeronaves, condenando o pouco espaço que existe entre os bancos das aeronaves. Segundo o ministro "o espaço vital não é só comodidade;é segurança" Críticas ao setor Na abertura da audiência pública, o presidente da Comissão, Marconi Perillo fez inúmeras críticas ao sistema aéreo brasileiro e disse que o Brasil está atônito diante da falta de solução para a crise aérea. Ele defendeu a abertura de processo administrativo contra os integrantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por conta do documento inválido entregue à Justiça para liberar a pista principal de Congonhas. Para Perillo, a Anac beneficiou as companhias aéreas e isso certamente teria contribuído para o acidente com o vôo 3054 da TAM, no dia 17 de julho, que deixou 199 mortos. As críticas de Perillo foram acompanhadas, além de Jobim, pelos presidente da Anac, Milton Zuanazzi, e da Infraero, Sérgio Gaudenzi.