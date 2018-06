Jobim nega escolha política para Infraero

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, rebateu as críticas de que a escolha de Sérgio Gaudenzi, que já foi deputado federal e é filiado ao PSB, para a presidência da Infraero tenha sido política. Gaudenzi vai substituir o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi demitido por Jobim na noite de sexta-feira, 3, e terá sua saída homologada na próxima segunda. O ministro também avisou que mudará o tratamento às companhias aéreas. Veja também: Airbus: caixa-preta não indica falha no avião Quando Lula poderia ter percebido a crise? Transcrição da caixa-preta Cronologia da crise aérea Hipóteses sobre o acidente com o vôo 3054 "Não houve questão partidária. É uma questão de gestão", disse ele ao participar, em Coari, no Amazonas, da operação Solimões, uma simulação de defesa do Exército. Jobim também confirmou que toda a alta direção da Infraero será trocada. Jobim disse que a escolha de Gaudenzi foi uma decisão pessoal. O ministro confirmou num primeiro momento a saída do atual presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, e depois a saída de toda a diretoria da estatal. Na segunda-feira, 6, durante reunião da Infraero, o afastamento do brigadeiro será comunicado de forma oficial. Posteriormente, Jobim e Gaudenzi vão discutir as mudanças na diretoria da estatal. "A tendência é de renovação total", comentou Jobim. Em relação ao acidente com o avião da TAM ocorrido no mês passado em Congonhas, o ministro da Defesa não quis descartar a possibilidade de falha técnica, conforme atestou a empresa fabricante. "Não se pode descartar nada", disse o ministro, que estava vestido de uniforme de campanha. Ele comentou que o inquérito está em andamento e que todos os fatores estão sendo examinados. Companhias aéreas Sobre o tráfego aéreo, ele disse que vai discutir com as companhias o tipo de política pública para a malha aérea brasileira e avisou que não haverá benesses do governo. "Temos que ver qual o tratamento a ser dado para as companhias. Qual é o tipo de tratamento para a malha aérea brasileira", afirmou. Ele lembrou que no caso da Amazônia não há deslocamento terrestre e as dificuldades de locomoção são grandes. Por isso, disse, as políticas aéreas para essa região precisam do apoio das empresas. Jobim defendeu ainda investimentos nas Forças Armadas e disse que vai se reunir nesta semana com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, para tratar da recuperação do orçamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. "Nós temos de estabelecer qual o tratamento que teremos de dar para as companhias regionais, não só na Amazônia, mas em todo o País e estamos examinando para discutir que tipo de política pública nós teremos de desenvolver nesse complexo tema da revisão da malha aérea brasileira", declarou ele. O ministro informou ainda que, na terça-feira da semana passada, conversou com o presidente do BNDES para que se iniciem estudos neste sentido e se estabeleça "algo consistente, de curto prazo", para uma alimentação das empresas do setor, ainda mais na Amazônia, onde as dificuldades de locomoção são imensas. "Está na mente, na perspectiva do Ministério da Defesa, examinar esta situação específica das empresas regionais", disse ele, fazendo, no entanto, uma ressalva: "mas que sejam elas (empresas regionais) competitivas. Ou seja, não pensem não que qualquer auxílio, ou qualquer política pública que possa ser desenvolvida, será feita sem a colaboração e sem a competitividade necessária dessas empresas aéreas". Na entrevista, o ministro disse ainda que está fazendo um acordo com a Eletrobrás para garantir assistência técnica na área de energia não só para o Cindacta IV, localizado em Manaus - que ele vai conhecer neste domingo - mas para todos os centros de defesa e tráfego aéreo do País. Ele lembrou o apagão que houve no centro há duas semanas e que criou sérios problemas para o tráfego aéreo internacional. Jobim disse que os trabalhos estão sendo desenvolvidos para que estes problemas não se repitam. O ministro não quis comentar, no entanto, a demissão do comandante do Cindacta IV, coronel Eduardo Carcavallo, na quarta-feira passada, alegando que essa é uma questão interna da Aeronáutica. Aeroportos Jobim voltou a enfatizar que em hipótese alguma o aeroporto de Congonhas voltará a ser hub, ou seja, ponto de distribuição de vôos. "Hub em Congonhas acabou", repetiu ele várias vezes. Segundo o ministro, já está definido que o governo vai fazer as obras definitivas no aeroporto de Guarulhos. A decisão, disse, foi tomada depois de uma avaliação da área de engenharia da Infraero. De acordo com ele, a obra de recuperação de Guarulhos será feito em três etapas: será fechado um terço e mantidas as operações de 2/3. Depois que forem feitas as duas pontas da pista ela será totalmente interditada para realização das obras no um terço de pista central. Nesse período, segundo o ministro, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, estará sendo preparado para receber mais vôos do que já recebe hoje. O ministro se recusou a fazer uma previsão de data para o fim da crise aérea. "De data eu não falo. Estamos estabelecendo regras e diretrizes para resolver as questões do setor aéreo", ressaltou. Questionado se a situação vivida hoje pela população brasileira nos aeroportos persistirá, o ministro respondeu: "Fique certa que mudará e já está mudando".