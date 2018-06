Jobim participará de encontro de ministros O ministro da Defesa, Nelson Jobim, participará, de amanhã até sexta-feira, do 2.º Encontro de Ministros do Conselho de Defesa Sul-Americano. Este ano, o evento será realizado em Guaiaquil, no Equador. O Conselho é o braço militar da Unasul (União das Nações Sul-Americanas) e foi criado em 2008, com objetivo de prevenir conflitos na região, fomentar a cooperação militar regional e a integração das bases industriais de defesa.