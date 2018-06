Jobim pede transparência às empresas para resolver crise aérea

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, recebeu nesta segunda-feira, 13, as reivindicações das empresas aéreas sobre a nova malha aérea do País, e pediu que elas sejam fundamentadas. Durante o encontro com representantes do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea), o ministro pediu transparência na relação das empresas com o governo e cobrou uma solução para o problema do espaço entre as poltronas, que o ministro considera pequeno. Aéreas encontram Jobim e pedem revisão de regras do Conac Assessor de Jobim define obras de Cumbica com a Anac Dilma sugere mudanças em agências reguladoras Cronologia da crise aérea Jobim pediu que as empresas sejam transparentes na relação com o governo, porque considera que elas podem ser parceiras no processo de solução dos problemas no setor aéreo. Além disso, o ministro cobrou fundamentos para as mudanças pedidas nas regras impostas pelo Conac relativa à saída de aviões do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Pela regra do Conac, a partir de agora só poderão decolar aviões com 11 destinos ou com vôos de até duas horas. As empresas, representadas pelo Sindicato Nacional (Snea), querem a alteração das regras para a decolagem de aviões do aeroporto de Congonhas, que condicionam as saídas às viagens com duração de até duas horas. O objetivo das empresas é substituir essa regra de horas para o limite de 1.500 quilômetros, para não prejudicar as companhias regionais, que têm vôos mais lentos. As empresas reclamam também da dificuldade de cumprir a determinação de que o Aeroporto de Congonhas deixe de ser o ponto de distribuição de vôo. As empresas prometeram apresentar um estudo do Snea sobre os aeroportos e também um estudo sobre a relação entre a aviação civil e o Produto Interno Bruto (PIB). À tarde, o ministro vai se reunir com representantes das empresas regionais.