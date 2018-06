Jobim promete apurar se parte da caixa-preta foi apagada

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, se disse surpreso nesta quinta-feira com a denúncia feita por parentes de vítimas do acidente com o Airbus da TAM, ocorrido há quase um mês, de que 23 minutos de gravação da caixa-preta do avião teriam sido apagados. Jobim não quis entrar em detalhes a esse respeito, mas prometeu investigações sobre o assunto. A reunião desta quinta, que teve também a presença do governador de São Paulo, José Serra, durou mais de três horas. Na rápida entrevista coletiva que concedeu após o encontro, Nelson Jobim disse que a reunião teve momentos de catarse e de angústias, e que tudo isso faz parte da dor que estas pessoas estão enfrentando. Segundo ele, ficou claro que é preciso haver uma organização e união dos familiares para tratar da questão indenizatória. "É preciso união, respaldo do Ministério Público e da Defensoria Pública, que darão assistência aos familiares", emendou. Com relação ao pedido dos familiares em relação ao seguro que a empresa deve pagar, o ministro disse que o Ministério Público está com o inquérito civil público para examinar as condutas da TAM quanto a regras e critérios de indenização. A partir disso, o ministério da Defesa poderá examinar na Superintendência de Seguros Privados (Susep) o seguro obrigatório existente.