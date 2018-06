Jobim quer ''''blindar'''' nova Anac

No depoimento prestado na CPI do Apagão Aéreo da Câmara, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer a ''''completa despartidarização'''' da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e admitiu que essa decisão, que ele defende, está dificultando a escolha de substitutos. ''''Não é fácil conseguirmos reposições porque ninguém quer entrar nessa história. Antes, no entanto, todos queriam'''', ironizou Jobim, que quer encaminhar os dois nomes para os substitutos dos diretores que renunciaram, Denise Abreu e Jorge Velozo, ao Senado ainda esta semana. ''''Os nomes sondados dizem que isso é ''''abacaxi'''' e que não querem entrar nessa coisa'''', comentou o ministro. Ele avisou, no entanto, que ''''isso não é problema'''' e que, logo, encontrará esses nomes. Ao condenar as indicações políticas para esses cargos e garantir que ''''elas não acontecerão'''', o ministro Jobim explicou que essa prática ''''cria problemas de desordem interna no sistema''''. Jobim contou aos deputados que tem recebido ''''não digo pressões, mas solicitações'''' de nomes para diretorias que seriam de partidos políticos. Avisou que isso prejudicaria a operacionalidade da Anac e não vai atender tais pedidos. O ministro afirmou que é preciso que os novos diretores da Anac ''''tenham blindagem'''', assim como estão sendo blindados os novos diretores da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). ''''Se uma pessoa entra em um ambiente que não sabe como está, acaba se contaminando e o passado se sobrepõe ao futuro.'''' SINDICÂNCIA Jobim anunciou que decidiu transformar em sindicância o inquérito aberto para investigar ações de diretores da Anac. Ele explicou que essas investigações, feitas por ''''competentes e experientes'''' funcionários da Controladoria-Geral da União (CGU), servirão para ''''blindar'''' os futuros diretores do órgão. Jobim chegou a dizer que o inquérito ''''perdeu o objeto'''', porque ''''a intenção'''' dele era afastar Denise Abreu, que já renunciou ao cargo na agência. Outra medida defendida por Jobim foi a derrubada do veto ao artigo 14, da lei que criou a Anac. Com essa modificação, ''''se abriria uma janela'''' para afastar do cargo o diretor da agência que não seguir a política pública determinada pelo governo.