Jobim recua e libera jatinhos em Congonhas

A aviação geral, que compreende os jatinhos particulares e as empresas de táxi aéreo, vai continuar a operar no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, recuou da idéia de transferir a aviação geral para os aeroportos Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e de Jundiaí, no interior. A saída dos jatinhos particulares e das empresas de táxi aéreo fazia parte das mudanças anunciadas pelo Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) para reduzir o tráfego aéreo em Congonhas, feito logo após a tragédia com o avião da TAM. Jobim decidiu manter a operação da aviação geral no aeroporto, reduzindo-a para três slots (''''vagas'''' para pousos ou decolagens) por hora. Antes da decisão do Conac, o setor operava seis slots por hora. Jobim disse a assessores que reconsiderou a decisão porque reconheceu que não há como desperdiçar a imensa infra-estrutura montada em Congonhas. O ministro lembrou ainda que, com a redução da operação do aeroporto, com o fim das conexões e escalas das grandes companhias, não haveria problemas em manter uma janela para a aviação geral. O setor atende aos principais executivos do País, que se queixaram da resolução do Conac de transferir os vôos para Jundiaí, a 60 km de São Paulo. O anúncio de Jobim foi recebido com alívio pelo diretor da Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), Adalberto Febeliano. ''''Em Jundiaí não teríamos como operar com instrumentos'''', disse. As empresas de aviação geral eram responsáveis por metade das operações de Congonhas - exatos 49,8% do total de pousos e decolagens, na época da inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica, em 1986. O volume de operações caiu comparativamente com o crescimento das companhias comerciais, passando para 20% do total no ano passado - com 170 pousos e decolagens por dia. O superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (Sneta), Fernando Alberto dos Santos, afirmou que o movimento da aviação geral não traz risco à segurança de vôo em Congonhas. Onze empresas de taxi aéreo operam em Congonhas. O setor diz que investiu mais de US$ 6 milhões na construção de seus hangares. PRESSÃO Apesar das pressões das companhias aéreas, da Anac e de sua própria assessoria para flexibilizar a restrição de operações para mais de um destino determinada pelo Conac para Congonhas, Jobim reiterou que ''''de forma alguma'''' o aeroporto voltará a ser usado como hub, ou ponto de distribuição de vôos. O ministro pretende conversar durante a semana com os presidentes das companhias para ouvir deles críticas que foram apresentadas à Anac, Casa Civil e Aeronáutica. O ministro tem repetido que não está preocupado com a pressão que as companhias estão fazendo sobre os órgãos do governo. ÁREA DE ESCAPE Jobim está convencido de que Congonhas precisa de área de escape, pois sua pista tem apenas 1.940 metros de extensão. Ele já conversou a respeito com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), outro defensor da ampliação. A Prefeitura já enviou para Clara Ant, assessora especial da Presidência, estudo com as áreas que precisariam ser desapropriadas nos dois lados da cabeceira do aeroporto.