Jobim terá reunião com vítimas de Air Bus da TAM

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, terá na terça-feira, 14, às 17 horas, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, uma reunião com parentes das vítimas do Air Bus da TAM que explodiu no Aeroporto de Congonhas há quase um mês. Também participará da reunião a governadora do Estado, Yeda Crusius. Jobim viaja para Porto Alegre às 14 horas de terça. À noite, ele participa de jantar de apresentação do novo comandante militar do sul, general José Elito Carvalho Siqueira. Na quarta-feira, às 10h30, o ministro preside a cerimônia de passagem do Comando Militar do Sul. Ele almoça no quartel do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda e às 14 horas faz vistoria no Aeroporto Salgado Filho, com decolagem para Brasília prevista para as 15 horas.