Jobim vai reunir-se com a Anac O ministro da Defesa, Nelson Jobim, quer convocar uma reunião com a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para os próximos dias. No encontro, Jobim pretende discutir o funcionamento da agência, o entrosamento entre os diferentes setores ligados à aviação civil - que considera fundamental para melhorar o funcionamento desta área - e ter notícias sobre o andamento do cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Aviação Civil. Se não houver tempo de fazer a reunião esta semana, ela será realizada no início da semana que vem. Jobim não sabe ainda se vai à sede da Anac ou se convida seus dirigentes para irem ao seu gabinete. O ministro já se irritou com trapalhadas da agência e busca uma solução política para afastar Milton Zuanazzi do comando da Anac. Em conversas com interlocutores do presidente Lula, Jobim disse esperar que a diretoria da Anac se demita. Apesar das pressões de Lula e do próprio Jobim, o ministro de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, continua a defender Zuanazzi na Anac.