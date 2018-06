Jogar na Mega-Sena passará a custar R$ 2 O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a reajustar os jogos das loterias Lotofácil e Mega-Sena. De acordo com a Portaria nº 36, o novo preço do jogo na Lotofácil será de R$ 1,25 e na Mega-Sena a aposta mínima, equivalente à indicação de seis números, será de R$ 2. Os valores foram publicados ontem no Diário Oficial da União, mas não há data para entrarem em vigor. O valor antigo das apostas reajustadas era de R$ 1, na Lotofácil, e de R$ 1,75, na Mega-Sena