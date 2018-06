Jogo de Santo André, na Grande São Paulo, leva a Mega-Sena

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A Mega-Sena teve apenas um ganhador no concurso 1.295, sorteado neste sábado, 25. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a aposta vencedora é da cidade de Santo André, em São Paulo, e levará o prêmio de aproximadamente R$ 73,4 milhões. As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 15 - 20 - 43 - 57.

Segundo a Caixa, 314 apostadores acertaram a quina, com prêmio de R$ 13.945,66; outros 20.014 levaram a quadra, e cada um receberá R$ 312,56.