Jogo do São Paulo complica trânsito perto do Morumbi O motorista que trafega pela capital paulista na noite desta quarta-feira, 9, na região do Morumbi enfrenta trânsito complicado nas proximidades do Estádio Cícero Pompeu de Toledo. O trânsito está bastante carregado nas avenidas Francisco Morato, Jorge João Saad e Giovanni Gronchi, nas proximidades do Estádio do Morumbi, onde o São Paulo enfrentará o Inter, do Rio Grande do Sul, às 21h45, no primeiro jogo da final da Taça Libertadores da América. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade apresenta um congestionamento de 131 quilômetros, acima da média para o horário das 19 horas, que é de 110km. Os trechos mais complicados estão na pista expressa Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o engarrafamento é de 11,2 quilômetros, entre as pontes Tatuapé e Freguesia do Ó. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, a lentidão é de 5,1 quilômetros, desde a Rua Verbo Divino até a Ponte Cidade Jardim. Já pela via local, a morosidade é de 5 quilômetros, desde a Rua Américo Braziliense até a Ponte Cidade Jardim.