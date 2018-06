Jogo virtual constrói ponte real em Ilhota Os 250 universitários do Oásis, jogo virtual com objetivo de transformar a realidade, voltam hoje de Santa Catarina. Durante oito dias, eles se dividiram em sete cidades atingidas por enchentes no ano passado. Em Ilhota, por exemplo construíram, com a ajuda da comunidade, uma ponte de madeira para dar acesso a uma escola.