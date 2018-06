Joinville estima prejuízo de R$ 2,3 milhões devido às chuvas e decreta emergência

SÃO PAULO - A prefeitura de Joinville, no norte de Santa Catarina, decretou situação de emergência no município na tarde desta segunda-feira, 29, devido às chuvas que atingiram o norte do Estado entre os dias 16 e 17 deste mês. O Executivo estima R$ 2.337.164,06 em prejuízos decorrentes dos estragos provocados pelos alagamentos.

A cidade assinou uma solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência. O documento foi encaminhado ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton Ramlov, em Brasília.

No pedido, o município informa que os danos e os prejuízos decorrentes das cheias comprometeram a capacidade de resposta econômica e administrativa do poder público. Por isso, a prefeitura pede auxílio financeiro complementar do governo federal "para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e a reabilitação de cenário".

O dinheiro seria destinado para obras nos sistemas de micro e macrodrenagem, recuperação de pontes, pavimentação, muros de arrimos e a limpeza e desobstrução de rios e canais.

Além da ajuda para o município, a prefeitura pede que as famílias atingidas pelos estragos possam sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Desastre. Segundo a prefeitura, calcula-se que 53 mil pessoas e mais de 21 mil moradias foram afetadas pelas chuvas que acumularam 203 milímetros em 24 horas, o que corresponde a 80% da média história para o mês de janeiro.

De acordo com o decreto, os bairros atingidos foram: América, Anita Garibaldi, Atiradores, Aventureiro, Boa Vista, Boehmerwald, Bom Retiro, Bucarein, Centro, Costa e Silva, Dona Francisca, Fátima, Floresta, Glória, Guanabara, Iririú, Itaum, Itinga, Jardim Iririú, Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, Morro do Meio, Nova Brasília, Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis, Pirabeiraba, Profipo, Rio Bonito, Saguaçu, Santa Catarina, Santo Antônio, São Marcos, Vila Cubatão, Vila Nova e Zona Industrial Norte.