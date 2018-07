Jordaniano é preso com 13 quilos de cocaína em SP A Polícia Federal realizou no início da noite deste sábado mais uma apreensão de droga no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Desta vez, os agentes surpreenderam o jordaniano Suleiman Hammad, de 32 anos, que tentava embarcar para Madri num vôo da companhia aérea Ibéria. Quando estava na fila do check-in, o estrangeiro demonstrou nervosismo durante a revista da bagagem e os policiais acabaram encontrando 13 quilos de cocaína numa mala. Suleiman Hammad foi preso e autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de três a 15 anos de detenção. Esta foi a terceira apreensão de entorpecentes no aeroporto nos últimos três dias. Já foram recolhidos este ano 161 quilos da droga e 43 pessoas foram presas.