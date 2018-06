Jornada Mundial da Juventude bate recorde com público de 3 milhões no Rio

Atualizado às 19h28.

A Jornada Mundial da Juventude atingiu neste sábado, 27, um recorde com 3 milhões de pessoas em Copacabana, segundo a organização do evento católico. O número de fiéis equivale ao dobro do público registrado nas festas de fim de ano na orla carioca, de acordo com os dados da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os peregrinos foram até Copacabana para assistir à abertura da vigília da Jornada Mundial da Juventude, que termina neste domingo, 28.

No fim da tarde, o papa Francisco deixou a residência Assunção, no Centro de Estudos do Sumaré, e foi levado de helicóptero até o Forte da Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De lá, o pontífice seguiu de papamóvel pela Avenida Atlântica e acenou para os peregrinos ao longo do trajeto. Pelo menos quatorze seguranças acompanharam o veículo papal ao longo do percurso em Copacabana.

Enquanto Francisco cumprimentava os fiéis, um cortejo carregou a Cruz Peregrina até o palco principal montado para o evento. Como em outros dias de sua visita ao Brasil, o pontífice beijou bebês levados pelos seguranças e abençoou os jovens que foram ao evento católico. O líder da Igreja Católica chegou a descer mais de uma vez do papamóvel para apertar a mão de fiéis, que ficaram entusiasmados com a presença de Francisco.

Vários presentes, como bandeiras e imagens, também foram jogados pelos peregrinos ao pontífice no papamóvel. Pouco antes de chegar à Copacabana, o papa publicou uma mensagem aos seus seguidores em sua conta no Twitter: "Queridos jovens, possam vocês aprender a rezar todos os dias: esse é o modo de conhecer Jesus e fazê-Lo entrar na própria vida".

À espera do papa Francisco, a multidão lotou a praia de Copacabana durante a tarde ouvindo apresentações de bandas e cantores católicos, como o Padre Fábio de Melo. As apresentações ocorreram no palco montado perto do Leme e alto falantes e telões espalhados ao longo da Avenida Atlântica reproduziram os shows por praticamente toda a orla.