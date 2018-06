Jornada Mundial da Juventude começa oficialmente nesta terça-feira

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começa oficialmente nesta terça-feira, 23, com a missa de abertura celebrada por dom Orani João Tempesta, a partir das 19h30. O papa Francisco participará da vigília no sábado e fará a missa final no domingo, em Guaratiba, para 1,5 milhão de pessoas.

Com capacidade de atender até 300 pessoas por dia, um hospital de campanha foi instalado ao longo do percurso de 13 km que os fiéis terão de percorrer para chegar ao Campus Fidei, em Guaratiba. O centro médico terá 700 metros quadrados e funcionará 24 horas, com oito médicos, de sábado até segunda-feira, 29. A unidade contará com central de triagem de vítimas, um tomógrafo computadorizado, uma sala de cirurgia para procedimentos de média complexidade e um laboratório clínico.