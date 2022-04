Jornalista da TV Globo é esfaqueado em Brasília; estado de saúde é grave, mas estável

BRASÍLIA - O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite de quinta-feira, 14, perto de sua casa, na região do Sudoeste. Segundo informação da TV Globo e de pessoas próximas, ele foi atingido em várias partes do corpo e está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base do Distrito Federal. A Polícia Civil apura a motivação do crime.

Os relatos da família e amigos afirmam que Gabriel saiu de casa para ir a um comércio próximo na noite desta quinta-feira. Em imagens de câmeras de segurança veiculadas pela TV Globo, é possível observar o jornalista caminhando por volta de 23h, seguido, logo depois, por dois suspeitos. Conforme informações da emissora, o ataque teria acontecido um pouco mais à frente e, em seguida, os suspeitos fugiram correndo.

Gabriel foi atingido no abdômen, na perna, no tórax, no pescoço e no braço. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no hospital consciente. Nesta manhã, parentes e amigos do jornalista informaram que ele passou por cirurgias durante a madrugada e o início da manhã e todas foram bem sucedidas. Agora, ele será encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base.

Segundo boletim médico do Hospital de Base do Distrito Federal, após intervenções cirúrgicas, Gabriel Luiz está na UTI em estado grave, mas estável. Ainda de acordo com informações do boletim médico, Gabriel está consciente e recebeu a visita do pai.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro, como tentativa de latrocínio, mas todas as linhas de investigação também estão sendo consideradas. Segundo a Polícia Civil, agentes estão nas ruas para esclarecer os detalhes e identificar os suspeitos. A faca usada no crime foi apreendida. Conforme informações da família, foram encontrados no local um relógio e uma correntinha, mas o celular de Gabriel está desaparecido.

A TV Globo se manifestou em nota e lamentou o caso. “Com pesar lamentamos informar o ingresso do jornalista Gabriel Luiz, da rede Globo, no Hospital de Base após ter sido vítima de agressão, conforme veiculado pela imprensa.”

Associações de jornalismo pedem rigor na apuração

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) pede apuração rigorosa do crime. Segundo nota, a ABI "exige que as autoridades policiais investiguem com empenho a tentativa de homicídio e a esclareçam o mais rapidamente possível".

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) vê com muita preocupação a violência grave sofrida pelo repórter Gabriel Luiz, da TV Globo.

Em nota, a Abraji se solidariza com Gabriel Luiz, sua família e seus amigos e "repudia a violência cometida contra o jornalista e pede rigor por parte das autoridades do Distrito Federal na apuração do episódio, com especial atenção para a possibilidade de o crime ter ocorrido em decorrência do exercício da profissão".

A vice-presidente da Abraji, Katia Brembatti, entrou em contato com o secretário de Segurança do DF, o delegado federal Júlio Danilo Souza Ferreira, que afirmou acompanhar o caso de perto, sem descartar nenhuma hipótese até o momento. Também foi enviado ofício à Secretaria cobrando a apuração diligente do caso.

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) lamenta profundamente a tentativa de assassinato do repórter Gabriel Luiz e deseja o restabelecimento do repórter. A Federação espera que os fatos sejam investigados com celeridade e que os responsáveis sejam identificados e punidos. "Diante da escalada da violência contra jornalistas no Brasil, é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime, para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional"

A FENAJ reitera seu repúdio à violência, em especial a praticada contra profissionais da imprensa, que cumprem o importante papel de levar informações verdadeiras à sociedade.