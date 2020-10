Jornalista de emissora afiliada à Record é sequestrado em Boa Vista

O jornalista Romano dos Anjos foi sequestrado na noite desta segunda-feira, 26, dentro da própria casa em Boa Vista, capital de Roraima. Ele estava jantando com a esposa quando os bandidos invadiram a residência. Os filhos do casal não estavam em casa no momento do crime.

A esposa de Romano foi amarrada pelos criminosos, mas não chegou a ser raptada. O carro do jornalista foi encontrado carbonizado momentos após o sequestro e o corpo dele não estava no local.

Em nota, as forças de segurança de Roraima informaram que estão mobilizadas para esclarecer o crime. “O efetivo de serviço do Policiamento da Capital está patrulhando as possíveis rotas de fuga e conta com reforço de militares voluntários”, diz o texto. Quem tiver alguma informação que contribua com as investigações pode fazer contato pelo 190, 197 ou 181.

A polícia ainda não sabe se o crime tem relação com a profissão de Romano. Ele é apresentador do programa Mete Bronca da TV Imperial, afiliada à Record. De acordo com a emissora, o programa apresenta reportagens sobre ações policiais, esportes e entradas ao vivo “em uma linguagem coloquial e opinativa”. Vai ao ar de segunda a sexta-feira na faixa do meio-dia.