Jornalista pode ter sido vítima de crime político O assassinato do jornalista Valério Nascimento, de 50 anos, morto a tiros anteontem, está sendo investigado como crime político ou de vingança pela Polícia Civil. Nascimento era dono do jornal Panorama Geral e foi morto no quintal da sua casa, no distrito de Lídice, em Rio Claro, sul fluminense.