Jornalista que anunciou fim da 2ª Guerra morreu neste domingo

SÃO PAULO - O jornalista Venicio de Oliveira Orlandi começou a trabalhar no jornal O Estado de S. Paulo em outubro de 1939. Seis anos depois, foi o primeiro locutor a anunciar o fim da Segunda Guerra Mundial pela Rádio Cruzeiro do Sul, que mantinha convênio com o jornal.

Em 8 de maio de 1945, Dia do Armistício, eram quase 15 horas no Brasil quando Orlandi divulgou a rendição da Alemanha. Além de ser transmitida pela rádio, a notícia foi anunciada pelos alto-falantes da Praça do Patriarca, no centro, dando início a uma festa na cidade.

Orlandi ocupou diferentes cargos no jornal, onde trabalhou por 47 anos. Foi de cronista esportivo a repórter local e redator de Economia. Aposentou-se como setorista da Secretaria de Estado da Fazenda.

Seu pai, José de Oliveira Orlandi, também trabalhou no jornal entre 1927 e 1954. Orlandi morreu à 0h30 deste domingo, 20, aos 93 anos, e já foi enterrado no Cemitério da Consolação. Deixou esposa, uma filha e uma neta.