Jornalista sofre ameaça de morte em Belo Monte, no Pará

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA) recebeu nesta segunda-feira, 12, denúncia de ameaças de morte contra o jornalista Ruy Sposati, que trabalha para o movimento Xingu Vivo para Sempre. As ameaças ocorreram assim que ele chegou no escritório do Consórcio Construtor de Belo Monte, na rodovia Transamazônica, ontem pela manhã, após ser avisado que homens da Polícia Militar estavam escoltando trabalhadores do canteiro de obras da usina de Belo Monte para serem demitidos.

Segundo Sposati, um homem em uma camionete o abordou com agressividade e disse que iria matá-lo. Depois que ele se identificou como jornalista, o homem tentou arrancar a câmera fotográfica das mãos de Sposati. A confusão só terminou com a interferência dos próprios trabalhadores que aguardavam pagamento das rescisões contratuais.

O jornalista fez a denúncia à Procuradoria da República em Altamira, que encaminhou o caso para o Procurador-Geral de Justiça (do Ministério Público Estadual) e para o Corregedor da Polícia Militar no Pará.

No depoimento, ele disse que a camionete prateada de onde saiu o homem que fez as ameaças foi identificada posteriormente como de propriedade da PM.

A investigação sobre as ameaças deve ficar a cargo do MP Estadual, enquanto a corregedoria da PM deve apurar se pertence à corporação o autor das ameaças e porque estava usando o carro oficial nessas circunstâncias.