Jornalistas de vários países foram ao estúdio

Jornalistas de vários países se credenciaram para cobrir o debate. Entre eles, uma equipe de uma TV búlgara - país de origem do pai da candidata petista Dilma Rousseff. As credenciais, no entanto, ficaram na mesa. Os búlgaros não apareceram. "Agora esquentou", animou-se o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), integrante da torcida da presidenciável petista, quando o tucano José Serra disse que a verde Marina Silva também havia participado do governo do mensalão.