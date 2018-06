Jornalistas debatem no Paraguai futuro da mídia

Até quarta-feira, jornalistas, políticos e acadêmicos falarão sobre o futuro da mídia e da sociedade dos dois continentes. Eugênio Bucci, professor da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo e articulista do Estado; e Marcelo Beraba, diretor da sucursal do Rio de Janeiro do Estado e membro da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), são os únicos palestrantes do Brasil.

Bucci falará aos palestrantes na terça-feira e Beraba, no dia de encerramento. Liberdade de informação, influência sofrida pelos meios de comunicação e isenção jornalística estão entre os assuntos programados.

Além dos brasileiros e paraguaios, ministrarão representantes da imprensa de Chile, México, Espanha, Peru e Argentina. A organização do evento ainda aguarda a confirmação oficial do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, chamado a encerrar os debates.

Promovido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), pela Associação de Jornalistas Europeus (APE) e pela Fundação Novo Jornalismo Ibero-americano (FNPI), o Fórum antecederá a 21.ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo, agendada para os dias 28 e 29, também na capital paraguaia.