José Alencar passa por cirurgia em São Paulo A cirurgia para a retirada de um tumor na região lombar do vice-presidente da República, José Alencar, começou pouco depois das 9 horas desta segunda-feira, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a operação, que deverá terminar por volta das 12 horas, conta com a participação dos médicos Raul Cutait e Miguel Srougi. O tumor foi detectado durante um exame de rotina no estômago, junto à musculatura. Não se sabe ainda se ele é benigno ou maligno. A previsão é de que José Alencar permaneça no hospital por quatro ou cinco dias. Não há previsão de quando será divulgado o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde do vice-presidente. Alencar deve concorrer à reeleição em outubro ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.