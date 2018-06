José Dirceu reaparece com MST e pede votos para Lula O ex-ministro José Dirceu pediu votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à reeleição, neste domingo, 23, num evento promovido pelo Movimento dos Sem-Terra (MST), no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo. Ele participou da 1ª. Festa do Lavrador, organizada também pela Federação dos Municípios com Assentamentos do Pontal e Central Única dos Trabalhadores (CUT), em Mirante do Paranapanema. O festejo reuniu cerca de duas mil pessoas na praça central da cidade. Desde que deixou o governo, acusado de envolvimento com o caixa 2 do partido, foi a primeira vez que o ex-ministro apareceu num evento político público. Dirceu esteve ao lado do ex-presidente nacional do PT, José Genoino, e foi homenageado pelo líder dos sem-terra, José Rainha Júnior. Candidato a deputado federal, Genoino está trocando apoio, na região, com a mulher de Rainha, Diolinda Alves de Souza, candidata a deputada estadual pelo PT. Dirceu pediu votos para os "companheiros" e disse que é preciso reeleger o presidente Lula. "Nos últimos anos, estão em curso duas propostas políticas para o País. Uma, progressista, de um governo popular, que caminha para a construção de um Brasil mais solidário, a outra, é a proposta da direita que todos sabemos qual é". Dirceu disse que o apoio do PMDB a Lula é estratégico. "Eu já defendia uma coligação com o PMDB na eleição passada, mas muitos me criticaram. Se tivesse sido feita, muita coisa teria sido evitada", afirmou. Em conversa com jornalistas, José Dirceu manifestou sua preocupação com a tentativa de vincular o PT ao crime organizado feita por oposicionistas. "É um indício de que a direita pode não aceitar uma nova derrota nas urnas", disse. Homenageado por Rainha, recebeu bandeiras do MST e da CUT e ficou emocionado. Ele defendeu a reforma agrária e disse que o PT "precisa retomar o caminho da aproximação com os movimentos sociais".