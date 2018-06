Senador pelo PSOL-PA, José Nery (foto) disse ontem que pretende arrecadar 500 mil assinaturas em favor da votação da PEC 428/01 ? que pune o trabalho escravo no País ? ainda neste semestre. A proposta já teria sido aprovada em 1.º turno pela Câmara em 2004, mas está parada. No dia 26 ele entregará à Casa um abaixo-assinado com 250 mil assinaturas.