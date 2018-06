Jovem ateia fogo em amiga por ciúmes Ticiane Gomes Lopes, de 19 anos, está presa na carceragem da 6ª Delegacia, em Salvador (BA), acusada de ter ateado fogo na amiga Elide Pereira dos Santos, de 23, na terça-feira. A vítima está internada no Hospital-Geral do Estado com queimaduras de terceiro grau no rosto, nos braços, no tronco e em uma perna. Ela está lúcida, mas seu estado de saúde é considerado grave. Ticiane teria agido por ciúme, depois de encontrar Elide na casa de seu namorado. A agressora aproveitou que a amiga estava dormindo para jogar álcool sobre seu corpo e acendeu o fogo com um isqueiro.