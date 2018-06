Jovem baleada em Moema se recupera bem de cirurgia A adolescente Priscila Aprígio, de 13 anos, que ficou paraplégica após ser atingida por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto à uma agência do Itaú em Moema, zona sul de São Paulo, no último dia 28, permanece internada e se recupera bem no quarto do Hospital Alvorada. Na sexta-feira, 16, Priscila passou por uma cirurgia para limpar o percurso da bala da qual foi vítima. De acordo com boletim médico, divulgado nesta segunda-feira, 19, a garota, que retornou para o hospital com uma infecção no local do ferimento três dias depois de receber alta. Ela está sendo tratada com antibióticos, no terceiro dia de pós-operatório. Ainda não há previsão de alta hospitalar.