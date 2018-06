Jovem brasileiro desaparecido na Irlanda é encontrado morto

DUBLIN - O corpo do designer gráfico brasileiro Caíque Trindade de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado em Dublin nesta segunda-feira, 26. O jovem estava desaparecido desde o dia 6, quando deixou sua casa em Clondalkin, no subúrbio da capital irlandesa, segundo informou o jornal Irish Times.

De acordo com a reportagem, Oliveira era morador de São Paulo e estava na Irlanda desde fevereiro para estudar Inglês. Seu corpo foi achado por equipes de resgate no Parque Corkagh, em Clondalkin. A causa da morte ainda não informada pelas autoridades do país europeu.

A mãe de Oliveira, Valclecia Trindade, viajou à Irlanda para reconhecer o corpo do filho. Nas últimas semanas, ela vinha recebendo apoio da comunidade brasileira em Dublin para procurar o garoto.

Em seu Facebook, Valclecia confirmou a morte do filho.

"Com muita dor no coração hoje tive a confirmação que nenhuma mãe gostaria de ter, meu Caíque não está mais entre nós", escreveu. "Assim é a vida, todos sabemos que um dia é esse o nosso fim e o dos que mais amamos. Ninguém está preparado para tamanha dor. Você partiu, mas ficará eternamente, no meu coração, nas minhas memórias, na minha alma."