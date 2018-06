Jovem de 13 anos ateia fogo em três hectares de vegetação no MS

SÃO PAULO - Um adolescente, de 13 anos, foi apreendido nesta segunda-feira, 15, acusado de atear fogo em cerca de três hectares de vegetação de uma área particular no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Militar Ambiental, o fogo matou diversos animais silvestres das espécies "gambá" e "preá", além de destruir árvores de grande porte, inclusive, "aroeira".

Vizinhos viram o jovem colocando fogo na vegetação que por conta do tempo seco se espalhou rapidamente. O fogo foi contido pelos moradores, que também detiveram o rapaz, até que o policiamento chegasse.

Os policiais localizaram o pai do adolescente e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o filho para as providências criminais. O adolescente responderá pelo ato infracional e o pai pela corresponsabilidade pelo crime, além de pagar uma fiança de R$ 15 mil. A pena para quem provoca incêndio em matas ou florestas é de dois a quatro anos de reclusão.

Segundo a Polícia Ambiental, os dois foram liberados após depoimentos. O jovem, que mora na região da área afetada, estava ameaçando os vizinhos que o denunciaram.