Jovem de 14 anos é morta por ex-namorado no RS

SÃO PAULO - A jovem Tainá Machado da Silva, de 14 anos, foi morta no fim da noite desta segunda-feira, 7, pelo ex-namorado, de 17 anos, em Osório, no litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os dois estavam separados há cerca de três meses, após um relacionamento de quatro meses, segundo o delegado Celso Ferri. O crime ocorreu por volta das 23h30, em frente a um terreiro de candomblé que os dois frequentavam.

De acordo com depoimento do jovem, ele teria sido ridicularizado dentro do terreiro e resolveu se vingar. Após beber algumas cervejas, o adolescente atirou cinco vezes contra Tainá, que morreu no local. Segundo o delegado, ele ainda tentou se matar, mas a última bala do revólver falhou.

A arma ele adquiriu há cerca de três meses, na cidade de Novo Hamburgo. De acordo com o delegado, "o rapaz estava deprimido com a morte recente do pai, há cerca de 30 dias. Além disso, ele disse que Tainá tinha uma atitude de desdém na frente do novo namorado e dos amigos", explica.

O adolescente foi apreendido na casa dele e foi apresentado à delegacia. Ele deverá ser encaminhado à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).

Texto atualizado às 12h03.