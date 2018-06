Jovem de 18 anos é preso em MG por fraude na internet A Polícia Federal prendeu na segunda-feira, 29, em Uberaba, Minas Gerais, um jovem de 18 anos acusado de estelionato mediante fraude na internet. Com programas "trojans", o suspeito capturava os dados bancários das vítimas, como agência, conta corrente, senhas, assinatura digital, RG e CPF, entre outros. Após a captura das informações, o preso fazia transferências bancárias, pagamento de boletos para terceiros e compras em sites de vendas, totalizando uma fraude no montante de R$ 400 mil ao ano. Segundo a PF, desde 2005 o jovem forjava sites de bancos como o Bradesco, Banco do Brasil, Nossa Caixa, Banco Itaú, Banco Real, Unibanco e Caixa Econômica Federal. Foram apreendidos na casa do suspeito diversos equipamentos adquiridos por meio do esquema ilícito investigado. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Uberaba, onde ficará recolhido à disposição da Justiça.