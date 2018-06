Jovem de 21 anos desaparece no Lago Paranoá, em Brasília

SÃO PAULO - Um jovem de 21 anos desapareceu no Lago Paranoá, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16 horas, Venício da Silva Oliveira estaria em um barco com a namorada e o cunhado.

As buscas foram encerradas às 20 horas e reiniciadas às 6 horas desta quarta-feira, 16. O acidente aconteceu na altura do conjunto 03 da ML 03, no Lago Norte.

Os três estavam mergulhando no local, quando o jovem se afogou. Com o vento forte, a embarcação que eles estavam se afastou. O cunhado Claudio Cavalcante Barra, de 32 anos, tentou arrastá-lo para a margem, mas não conseguiu. A namorada Tatiane Cavalcante Barra e o cunhado se salvaram, e o jovem desapareceu. A idade de Tatiane não foi informada pelos bombeiros.

Nesta manhã, trabalham nas buscas 15 homens, três barcos e duas viaturas. Um helicóptero chegou a pousar à margem do lago com uma equipe médica, que aguardava, durante a primeira fase da busca, para iniciar o procedimento de reanimação. Mas, de acordo com os bombeiros, a aeronave com apoio médico foi dispensada nesta manhã, já que não há mais condições de reanimação.