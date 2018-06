Jovem de classe média é preso por tráfico de drogas no Rio A partir de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a polícia prendeu nesta sexta-feira, 13, um jovem de classe média suspeito de traficar drogas na zona sul do Rio de Janeiro. Samuel da Silva Pereira, de 30 anos, foi detido em seu apartamento por volta das 6 horas, em Copacabana. A namorada dele também foi presa. De acordo com informações do Jornal Hoje, da TV Globo, o número do telefone de Samuel estava na agenda de um criminoso preso em uma operação policial em Maricá, na Região dos Lagos, no Rio, em fevereiro deste ano. Foram apreendidos R$ 2 mil, uma balança de precisão, quatro celulares e 3 quilos de maconha. A droga estava escondida no forro do teto. De acordo com a polícia, Samuel é suspeito de abastecer os morros de Maricá, na Região dos Lagos, além de usuários na Zona Sul do Rio.