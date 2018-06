Jovem é assassinado a facadas em festa Um jovem de 18 anos foi assassinado a facadas no final da noite deste domingo durante uma festa pré-carnavalesca no centro da cidade de Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a festa transcorria na Praça Bom Jesus quando ocorreu uma briga generalizada. Diogo Sudário de Carvalho, de 18 anos, foi atingido por vários golpes de faca e morreu ao dar entrada no hospital. A arma do crime foi encontrada pela PM debaixo de um veículo. Cinco suspeitos - entre eles um menor de idade - que teriam participado da briga foram detidos e levados para a delegacia de Matozinhos. Testemunhas, porém, apontaram um jovem de 24 anos como o responsável pelos golpes que mataram Carvalho. Até o final da tarde de hoje, ele permanecia foragido. Outro envolvido na confusão, João Luciano dos Santos, 27 anos, foi ferido no peito e permanecia internado no Hospital Municipal.