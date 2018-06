Jovem é baleado durante jogo de futebol em SP O adolescente William Gomes Nunes, de 19 anos, foi baleado às 20h30 quando jogava futebol com colegas na quadra da Escola Muncipal Professor Ricardo Vitielo, na Rua Solidariedade, 200, no Capão Redondo, na zona oeste. Ele ainda foi levado por policiais militares para o Pronto-Socorro do Campo Limpo onde morreu. Segundo a polícia, testemunhas ainda não foram localizadas para informar se alguém invadiu a quadra e matou o rapaz ou se houve algum desentendimento durante o jogo que resultou na morte. A mãe da vítima esteve na delegacia e disse que seu filho nunca esteve preso e não sabe porque foi morto. A escola permanece fechada nos fins de semana, mas os jovens utilizam a quadra para praticar esportes. O boletim de ocorrência de homicídio doloso foi registrado no 47º DP.