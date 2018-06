Jovem é baleado pelo pai da namorada A simples entrega de um presente de dia dos namorados colocou em risco a vida do peão de rodeio Jean Facho, de 18 anos, ontem à noite, na zona rural de Patrocínio Paulista, cidade de aproximadamente 15 mil habitantes na região de Ribeirão Preto (SP). Ele e o amigo Rafael Berteli Lopes, de 16 anos, foram recebidos à bala pelo pai de Juliana, a namorada de Facho. Marcos Elias Martins Donadeli, de 38 anos, dono da Fazenda Boa Sorte, a dez quilômetros do município, esperava a dupla na porteira da propriedade. Dos seis tiros disparados, um atingiu as costas de Facho, que não morreu. O pai fugiu do local em seguida e deve apresentar-se amanhã na delegacia. Segundo o delegado Manir Martos Salomão, o conflito entre Donadeli e Facho começou a 15 dias. O pai não aceita o romance entre sua filha e o peão. A situação piorou quando Juliana fugiu de casa com o rapaz. Donadeli buscou a filha e levou-a para casa. O caso foi parar na polícia. O delegado diz que o pai sabia que o rapaz iria tentar levar um presente para Juliana, por isso estava esperando na entrada da fazenda. Facho e Lopes foram à propriedade num ônibus de estudante e, ao descerem do veículo, foram surpreendidos pelos tiros. Lopes correu e pegou uma carona. Apesar de atingido, Facho também conseguiu uma carona e foi até a Santa Casa da cidade. Depois foi levado para a Santa Casa de Franca e está fora de perigo. Donadeli será indiciado por tentativa de homicídio qualificado. Ele responderá o processo em liberdade, caso se apresente à polícia. Se isso não ocorrer, o delegado deverá pedir sua prisão temporária à Justiça.