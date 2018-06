Jovem é condenado por ofensas no Orkut O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou ontem a um ano e dois meses de prisão em regime aberto um jovem de Brasília acusado de cometer racismo na internet. O Ministério Público denunciou o rapaz porque teria escrito no site de relacionamento Orkut mensagens preconceituosas contra negros.