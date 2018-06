Jovem é detido após atacar morador de rua em SP Um jovem, ainda não identificado e possivelmente menor de idade, foi detido por volta da 0h30 desta quarta-feira, na Praça da Sé, na região central de São Paulo. O rapaz é acusado de agredir o morador de rua Antonio José da Costa, de 33 anos. Com uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, o rapaz acertou a cabeça da vítima, que estava deitada na Praça Clóvis Bevilácqua, ao ao lado da Sé. Testemunhas acionaram policiais militares da 01ª Companhia do 07º Batalhão, baseados em um posto comunitário que fica em frente à praça. O morador de rua foi levado com um corte na nuca ao pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal (PS Vergueiro) e passa bem. O agressor, que passará por legitimação para ser identificado, não portava documentos quando foi detido. Ele disse que também mora nas ruas, mas a polícia ainda está averiguando a procedência desta informação. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial, da Sé.