Jovem é detido dirigindo na BR-163 em Mato Grosso do Sul

Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo um carro na BR-163, em Jaraguari, a 46 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, 19. Os policiais tentaram fazer com que o jovem parasse o veículo, um Fiat Pálio, mas houve tentativa de fuga. Cinco quilômetros adiante o rapaz foi detido. Ele estava acompanhado por Hudson Max de Araujo, 21 anos, Fábio Germano dos Santos, 20 anos, e Lucas Garcia Pereira, 18 anos. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições e 10 gramas de maconha. Os quatro roubaram o automóvel sábado passado na capital sul-mato-grossense. Em São Paulo, um homem deixou o filho de 12 anos dirigir numa cidade do interior do Estado, na segunda-feira, 17. Dentro do carro, além do pai embriagado e do adolescente, estavam a mãe e outras duas crianças. O veículo foi parado após ultrapassar uma viatura da polícia. Violência escolar Em Corumbá, no Pantanal, uma menina de 15 anos foi apreendida na terça-feira, 18, com duas facas tipo peixeira na Escola Municipal Clio Proença, no bairro Guanã. Ela disse que estava sendo ameaçada por uma aluna do estabelecimento de ensino. O caso foi entregue ao conselho tutelar da cidade.