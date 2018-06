Jovem é encontrado com corpo queimado em Campinas Um jovem de 20 anos, identificado pela Polícia Civil de Campinas como Thiago Modesto Alves, foi encontrado com 70% do corpo queimado na noite de segunda-feira, 19. Ele conseguiu andar até a casa de uma testemunha e dizer que tinha sido vítima de seqüestro relâmpago. Segundo o rapaz, a captura ocorreu no centro, na avenida Moraes Salles, uma das principais da cidade. Alves foi levado até Sousas, distrito de Campinas. O jovem morava na periferia da cidade. A polícia passou a suspeitar de acerto de contas com supostos traficantes de drogas, depois de ouvir depoimento da mãe do garoto, Sueli Modesto Alves. O jovem foi transferido na tarde desta terça do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas para o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, onde permanece internado em estado grave.