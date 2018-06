Jovem é estuprada em banheiro do Aeroporto Internacional de Boa Vista

BOA VISTA - Na noite desta segunda-feira, 24, uma jovem de 18 anos foi estuprada dentro do banheiro feminino do Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Cantanhede, em Roraima. O suspeito, Roni Lima de Oliveira, de 19 anos, foi preso horas depois próximo ao aeroporto.

A jovem, que trabalha em uma lanchonete do aeroporto, afirmou aos policiais militares que foi ao banheiro para trocar de roupa quando foi surpreendida pelo homem. Ela disse ainda que o suspeito a ameaçou com uma faca. A vítima foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth, onde recebeu medicação e atendimento psicológico.

Roni de Oliveira foi localizado pela Polícia Militar a poucos quilômetros do aeroporto. Porém, a faca com a qual ele teria ameaçado a vítima não foi encontrada.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito negou o estupro, disse conhecer a jovem e afirmou que ela consentiu com a relação sexual. A vítima reconheceu Roni de Oliveira como agressor. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo.

Apenas dois homens fazem a segurança do Aeroporto Internacional Atlas Cantanhede, que fica localizado na área central de Boa Vista. No momento do crime, os seguranças estavam nos portões de embarque e desembarque.