Jovem é executada em assalto no centro

A estudante de Administração Karla Leal dos Reis, que completou 25 anos no sábado, foi assassinada anteontem à noite com um tiro na nuca durante um assalto perto de sua casa, na Cidade Nova, centro do Rio. Ela e os pais voltavam da igreja, quando foram abordados por três jovens, pelo menos um deles armado. Segundo depoimento dos pais à polícia, o assaltante teria atirado quando ela tentou recuperar a mochila que havia sido roubada e que tinha caído no chão quando eles assaltavam outra pessoa, poucos metros adiante. Quando foram abordados pelos assaltantes, Karla pediu que eles devolvessem a Bíblia e seu crachá - ela era estagiária da Caixa Econômica Federal - que estavam na mochila. Eles atenderam ao pedido e, logo depois, abordaram uma outra mulher. Na ação, a mochila teria caído e Karla tentou resgatá-la. Na hora, o assaltante atirou e o grupo fugiu. A estudante foi levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à mesa de cirurgia. O corpo de Karla foi enterrado na tarde de ontem, no Cemitério do Catumbi, bairro vizinho ao local do crime. Os pais da jovem ajudaram na confecção do retrato falado do bandido que teria atirado, divulgado no início da noite de ontem. Muito abalado, o casal não falou com a imprensa sobre o assassinato. Ela era filha única e se formaria no fim do ano. A polícia disse acreditar que os assaltantes sejam do Morro do São Carlos, próximo ao local onde ela foi assassinada. Mas o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, coronel Sérgio Mendes, disse que só vai determinar incursões no morro caso a Polícia Civil tenha indícios fortes de que o grupo é de lá. ''BARBÁRIE'' O governador Sérgio Cabral comentou o assassinato da estudante. "Eu tenho dito permanentemente que jamais deixarei de me indignar e de me chocar. Não vamos aceitar essas situações, como a desta jovem, como a do casal na Avenida Niemeyer, como a de tantas outras situações de barbárie, como a presença do crime organizado, seja o tráfico, seja a milícia, matando gente inocente", disse Cabral.