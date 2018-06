Jovem é executado com 10 tiros em aeroporto de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um jovem foi executado com pelo menos dez tiros na cabeça e no peito por volta das 11 horas desta segunda-feira, 19, no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, dois homens armados chegaram ao terminal 2 do antigo aeroporto em um carro Chevrolet Cobolt. Um dos criminosos desceu do veículo, foi em direção à porta de embarque e atirou contra Marlon Roldão, de 18 anos. Em seguida os bandidos fugiram no veículo.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo Estado, o jovem estava acompanhado dos pais. O carro usado na fuga pelos criminosos foi encontrado abandonado em uma região próxima ao aeroporto.