Jovem é executado em São Bernardo do Campo Um jovem de 19 anos foi executado no interior do seu carro na madrugada deste sábado, 3, no bairro de Taboão, em São Bernardo do Campo. Michel Lincoln de Almeida estava acompanhado de dois amigos no momento que foi abordado pelos assassinos. Os três estavam parados em frente a um dos portões da escola Professor José Rahme, localizada na rua Luisiânia, quando um Corsa verde, com três ocupantes, parou ao lado do Gol que ocupavam. Os amigos de Michel foram obrigados a sair do carro, enquanto ele teve que passar para o banco do passageiro. Os criminosos seguiram pela rua e atiraram em Michel. Eles fugiram a pé. O jovem morreu, antes que pudesse ser socorrido. Nada foi roubado. A polícia não tem pistas sobre o paradeiro dos assassinos e não descarta a hipótese de Michel ter sido executado por vingança. O inquérito policial foi instaurado no 1º DP de São Bernardo.